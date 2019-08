Pour la rentrée, La Une fait le plein de nouveautés !

Les émotions fortes à partager en famille, entre amis ou collègues, c’est sur La Une que ça se passe, la chaîne qui rassemble !

Pour sa rentrée, La Une fait la part belle aux nouveautés avec une nouvelle offre dialectale, une case histoire flambant neuve, une version kids de The Voice, de nouveaux visages à la présentation du JT, sans oublier le retour des Diables Rouges et des grands événements comme les Fêtes de Wallonie, Rendez-vous Grand-Place, Cap 48 et Viva for Life…

La fiction n’est pas en reste avec la nouvelle saison d’Unité 42 et une offre toujours plus large, toujours plus attrayante de films et séries.

Cette année aussi, La Une et Vivacité sont plus que jamais complices…

On vous présente ce qu’il ne faut pas louper !