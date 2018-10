Pop M!, le nouveau magazine pop culture, débarque le 27 octobre sur La Deux

Avec son ton chic et décalé, "Pop M!" revient aussi sur les dernières émissions et séries du moment.

Toute l'équipe de l'émission travaille d'arrache-pied pour proposer reportages, interviews de personnalités phénomènes du moment, vloggings immersifs ...

Divisé en différentes séquences, le magazine est par exemple composé de la "Pop Story" qui s'attarde sur l'histoire d'un produit de la pop culture. Dans les rendez-vous de la semaine, on retrouve aussi le "Chic et Choc" qui dressera le portrait d’une personnalité cachée derrière un phénomène de la pop culture.

Pour découvrir toutes les séquences originales et le premier invité de "Pop M!", on vous donne rendez-vous le samedi 27 octobre à 21h05 sur La Deux et sur Auvio.