Patrick Bruel, Leila Bekhti et Sylvie Vartan envoûtent cette semaine “Alors On Sort ?”

Joëlle Scoriels revient cette semaine encore avec ses bons plans culturels 100% belge. Trois maîtres mots : bande dessinée, cinéma et musique...

Un lundi groupie Patrick Bruel au Cirque royal et au Forum de Liège - © Tous droits réservés Par ici les groupies, Patrick Bruel revient avec un nouveau disque, annoncé, pour le 5 novembre prochain, par un single virevoltant "À la santé des gens que j’aime”. L’artiste français est de retour chez nous, sur la scène du Cirque royal et au Forum de Liège (du 23 au 28 novembre), avant un gros Forest National qu’on nous annonce pour le printemps 2022. Je crois qu’il est inutile de préciser que l’ambiance s’annonce torride…

Alors on sort ? - Patrick Bruel - Anne Curry - Dimlanche. (131/261) - 20/09/2021 - Concert : Patrick Bruel En Acoustique ; Cirque Royal de Bruxelles & Forum de Liège ; Du 23 au 28 novembre ; À partir de 39€ - Exposition : Anne Curry "Curve of Life" ; Jardins d'eau d'Annevoie ; Jusqu'au 30 septembre 2021 ; A partir de 5,5€ - Théâtre : "Dimanche." ; Les Tanneurs de Bruxelles & Centre Culturel Uccle ; Du 12 au 30 octobre 2021 & 17 au 18 février 2022 ; A partir de 9€

Un mardi en BD La fête de la Bande Dessinée - © Tous droits réservés Puis-je vous inviter à Bruxelles ? Notre gentille capitale inaugure ces jours-ci trois nouvelles fresques inspirées du monde de la bande dessinée. Pourquoi maintenant ? Parce qu’on célèbre les 30 ans du fameux “parcours bédé​” qui garnit joliment la ville. On est en pleine fête de la bédé, le festival dure jusqu’au 10 octobre : ce sont d’excellentes expos, des séances de dédicaces, la Corée en invitée d’honneur, des rencontres, des débats, et même une chasse au trésor dans le Parc d’Egmont.

Alors on sort ? - La fête de la BD - AaRON - Madame Pylinska (132/261) - 20/09/2021 - Événement : La fête de la Bande Dessinée ; Bruxelles ; Jusqu'au 10 octobre ; À partir de 8€ - Concert : AaRON ; Théâtre de La Louvière, Delta de Namur & Ancienne Belgique ; 19, 27 octobre & 3 novembre ; À partir de 30€ - Théâtre : "Madame Pylinska et le secret de Chopin" ; Centre culturel d'Auderghem ; Du 8 au 10 octobre 2021 ; A partir de 17,5€

Un mercredi musical FrancoFaune dans 16 lieux bruxellois - © Tous droits réservés J’aime beaucoup le leitmotiv du festival FrancoFaune : ils annoncent qu’ils promeuvent “la biodiversité musicale”. Ça fait déjà 8 ans que cette magnifique initiative a vu le jour, pour soutenir la scène francophone d’ici, de là, et d’ailleurs. Avec des têtes d’affiches et d’inattendues pépites : Camille, Les Innocents, Greg Houben, Françoiz Breut, Tim Dup, ou encore Antoine Chance et les Twin Toes… 38 concerts dans 16 lieux bruxellois, de la découverte et de la joie : ne vous attendez à rien d’autre de la part de FrancoFaune jusqu’au 17 octobre !

Alors on sort ? - FrancoFaune - Licht&Farbe - La La Land (133/261) - 20/09/2021 - Concert : FrancoFaune ; Bruxelles ; Du 25 septembre au 17 octobre - Exposition : "Licht & Farbe" ; Galerie Esther Verhaeghe ; Bruxelles ; Jusqu'au 9 octobre ; Gratuit - Opéra : "La La Land" ; OPRL ; Liège ; 1er & 2 octobre ; À partir de 10€

Un jeudi envoûtant Sylvie Vartan à Bozar Bruxelles - © Tous droits réservés Elle est née en 1944 à Iskretz, en Bulgarie. Quand sa famille s’installe en France, elle a 6 ans, et nul ne peut imaginer que, une grosse décennie plus tard, elle foulera l’Olympia, avant d’épouser Johnny Hallyday, et de finir officier de la Légion d’Honneur… Elle, c’est Sylvie Vartan, idole à jamais. Aujourd’hui, Sylvie a 77 ans, et elle publie, ce 1er octobre, un nouveau disque, avant de venir, pour une date exceptionnelle, envoûter la Salle Henri Leboeu​f à Bruxelles (le 18 octobre prochain), avec juste un pianiste, un bassiste, une choriste. Mon pronostic : cette soirée sera feutrée et émouvante, et si c’est en votre pouvoir, je vous invite à ne pas la manquer.

Alors on sort ? - Sylvie Vartan - Sa Majesté mon chat - Résonance (134/261) - 20/09/2021 - Concert : Sylvie Vartan Le Récital ; Bozar ; Bruxelles ; 18 octobre ; À partir de 39€ - Bande Dessinée : "Sa Majesté mon chat" ; A. Talai & S. Desberg ; Ed. Kennes ; Sorti le 22 septembre ; 12€ - Spectacle : "Résonance" ; Théâtre de La Louvière ; 6 & 7 octobre ; À partir de 12€

Un vendredi cinéphile Festival International du Film Francophone de Namur - © Tous droits réservés Vous n’en croirez pas vos oreilles si je vous dis que c’est déjà la 36e édition du FIFF ! Eh oui, le Festival International du Film Francophone de Namur est devenu une honorable institution, mais, surtout, un rendez-vous à la fois haut de gamme et merveilleusement convivial. Cette année, c’est le film de Joachim Lafosse qui ouvre les festivités : “Les intranquilles”, avec Leila Bekhti et Damien Bonnard. Comme d’habitude, la programmation s’annonce à la fois grand public et toujours en phase avec les questions qui traversent notre époque. Le FIFF, c’est toute une semaine de douce effervescence (du 1er au 8 octobre), dans la si jolie ville de Namur. Amusez-vous bien !

Alors on sort ? - FIFF - Philippe Decelle - Sarina (135/261) - 20/09/2021 - Cinéma : Festival International du Film Francophone de Namur ; Du 1er au 8 octobre ; 6€ - Exposition : Philippe Decelle ; Zedes Art Gallery ; Bruxelles ; Jusqu'au 16 octobre ; Gratuit - Concert : Sarina ; Prince Club de Rixensart ; 17 octobre ; 22€