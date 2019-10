Patrick Bruel et Jenifer dans un film d’animation plein d’humour

TOUS EN SCÈNE Bande-Annonce Officielle (Universal Pictures) HD - 06/12/2016 Dès le 21 décembre au cinéma Genre: Animation, Comédie musicale Distribution: Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Seth MacFarlane, Scarlett Johansson, John C. Reilly, Taron Egerton, Tori Kelly, Nick Kroll, Jennifer Saunders, Peter Serafinowicz, Leslie Jones, Jay Pharoah, Nick Offerman, Beck Bennett Écrit et réalisé par: Garth Jennings Produit par: Chris Meledandri, Janet Healy Avec le triomphe de MOI MÔCHE ET MÉCHANT, LE LORAX, MOI MÔCHE ET MÉCHANT 2 et récemment LES MINIONS (qui est devenu le second plus gros succès de l’histoire de l’animation), Illumination a conquis le public du monde entier. Après la sortie de COMME DES BÊTES à l’été 2016, Illumination sortira SING pour les vacances de Noël 2016. Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Seth MacFarlane, Scarlett Johansson, John C. Reilly, Taron Egerton et Tori Kelly seront à l’affiche de cette comédie musicale qui nous aidera à laisser briller la star qui est en chacun de nous. Le film se déroule dans un environnement identique au nôtre, sauf qu’il est peuplé d’animaux. Buster Moon (Matthew McConaughey récompensé aux Oscars) est un élégant koala qui dirige un grand théâtre, jadis illustre, mais aujourd’hui tombé en désuétude. Buster est un éternel optimiste, un peu bougon, qui aime son précieux théâtre au-delà de tout et serait prêt à tout pour le sauver. C’est alors qu’il trouve une chance en or pour redorer son blason tout en évitant la destruction de ses rêves et de toutes ses ambitions: une compétition mondiale de chant. Cinq candidats sont retenus pour ce défi: Une souris (Seth MacFarlane) aussi séduisante que malhonnête, un jeune éléphant timide (Tori Kelly) dévoré par le trac, une truie (Reese Witherspoon, récompensée aux Oscars) mère de famille débordée par ses 25 marcassins, un jeune gorille délinquant (Taron Egerton) qui ne cherche qu’à échapper à sa famille, et une porc épic punk (Scarlett Johansson) qui peine à se débarrasser de son petit ami à l’égo surdimensionné pour faire une carrière solo. Tout ce petit monde va venir chercher sur la scène de Buster l’opportunité qui pourra changer leur vie à jamais. Avec plus de 85 tubes, TOUS EN SCENE est écrit et réalisé par Garth Jennings (LE FILS DE RAMBOW, 2007, H2G2 LE GUIDE DU VOYAGEUR GALACTIQUE, 2005) et produit par Chris Meledandri et Janet Healy. UNIVERSAL PICTURES distribuera le film.