Participez au nouveau talk-show culturel de La Deux !

Vous avez entre 20 et 45 ans, vous avez envie de participer à une expérience plateau ? Rencontrer du monde, voir l’envers du décor d’une émission Télé ?

La RTBF vous propose plusieurs dates pour assister en tant que spectateur, à un nouveau talk-show culturel bientôt diffusé sur la Deux.

Cécile Djunga et sa bande de potes discuteront avec vous de cinéma, séries, musique et jeux vidéo, avec humour et audace.

L’expérience vous tente ? N’hésitez pas à compléter ce sondage ! On vous attend nombreux et motivés. Une rencontre enrichissante alliant dérision et bonne humeur, sera au rendez-vous !