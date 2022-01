Papi-Sitter : une comédie haute en couleur dans votre Séance VIP

Deux papis diamétralement opposés et une petite-fille qui ne rêve que de s'amuser. La cohabitation risque de faire des étincelles entre ces trois-là. Papi-Sitter, une comédie française avec Olivier Marchal, Camille Aguilar et Gérard Lanvin, lundi 10 janvier à 20h40 sur La Une et en replay pendant 30 jours sur Auvio. À quelques semaines du BAC, Camille a bien d’autres choses en tête que les révisions. Ses parents, contraints de s’absenter pour des raisons professionnelles, décident d’appeler son grand-père André à la rescousse. Ce gendarme à la retraite toujours très à cheval sur l’ordre, la ponctualité et le devoir accompli semble être l’homme de la situation pour que Camille se mette enfin au travail. Tout est sur les rails quand débarque à l’improviste Teddy, l’autre grand-père, qui après une parenthèse mexicaine à diriger une boîte de nuit, est de retour dans la maison familiale. La tension ne tarde pas à monter entre Teddy et André, car difficile de faire plus différents que ces deux papis-là. Profitant de cette zizanie, Camille va pouvoir faire l’école buissonnière…

Les deux font la paire

3 images Papi-Sitter… passe ton BAC d’abord ? © Gaumont - Nathalie Mazeas

Mettre en présence deux personnages diamétralement opposés est une recette qui, au cinéma, a depuis longtemps fait ses preuves. Et quand c’est au service d’une comédie et que la mayonnaise prend, il y a de quoi se réjouir. Papi-Sitter est une confrontation haute en couleur à laquelle nous sommes invités, entre un André à la discipline toute militaire (mais manquant singulièrement de souplesse) et un Teddy à la vie éternellement bohème, mais un peu trop fou-fou quand il est question d’aider sérieusement sa petite fille à préparer le BAC. Face à ce grand-père rigoureux et à cet indécrottable aventurier, il y a Camille – l’enjeu du film - pleine de vie et d’énergie… et toujours prête à prendre la tangente ! Impossible pour l’adolescente de rester enfermée et de se plonger dans les livres et les cours quand il fait un si beau soleil, que la mer est toute proche et qu’un beau surfeur s’invite dans le paysage…

Un trio d’enfer

3 images Papi-Sitter… passe ton BAC d’abord ? © Nathalie Mazeas 2019 SAME PLAYER – GAUMONT – MONTAUK FILMS

Pour sa troisième réalisation, Philippe Guillard a fait à nouveau appel à Gérard Lanvin et Olivier Marchal qu’il avait déjà réunis en 2010 dans Le fils à Jo, son premier film. L’ancien rugbyman du Racing Club de France, devenu scénariste pour Fabien Onteniente (3 zéros, Camping, Disco…) avant de passer à la réalisation, a de toute évidence gardé ce goût du collectif, du partage et de la convivialité que le rugby met en avant et encourage. La très bonne entente qui s’est nouée entre les trois hommes derrière la caméra fait des merveilles devant la caméra. Gérard Lanvin et Olivier Marchal prennent visiblement un réel plaisir à faire vivre les situations et les dialogues concoctés et menés tambour battant par Philippe Guillard. Quant à Camille Aguilar, elle apporte toute sa fraîcheur et sa vivacité à Camille, un personnage insolent, mais adorable. Papi-Sitter, un film à voir avec ses grands-parents, parents ou ados pour 1h30 de pur plaisir ! Lundi 10 janvier à 20h40 sur La Une et en replay pendant 30 jours sur Auvio.