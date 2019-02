Pablo Andres très ému par le témoignage de sa maman !

Et Mamacita le lui rend bien puisqu’elle est sa première groupie ! Artiste dans l'âme – elle peint et sculpte - elle a toujours soutenu et encouragé son fils dans les moments de doute.

C'est d'elle aussi, certainement, que Pablo tient cette ferveur et cette faculté de croire en ses rêves. Au cou, il porte une amulette de la Vierge de Guadalupe, patronne du Mexique, qu'elle lui a offerte en guise de porte-bonheur...

Une maman qui lui a aussi transmis l’amour de la cuisine et des saveurs épicées. Elle est toujours très heureuse de pouvoir lui préparer la mole, plat mexicain dont Pablo raffole, à base de sauce pimentée et chocolatée !