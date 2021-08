OSS 117 : le 3ème opus ça donne quoi ?

OSS 117 est de retour ! Nous voyageons en 1981 pour retrouver ce cher Hubert Bonisseur de la Bath, autrement appelé OSS 117 dans une nouvelle mission. Ce 007 français devra cette fois-ci faire équipe avec un jeune collègue : 0SS 1001.

Si 12 ans après le deuxième opus nous voyons toujours Jean Dujardin dans le rôle principal, nous ne pouvons pas en dire autant du réalisateur des deux premiers films, Michel Hazanavicius, qui aurait décliné la proposition pour laisser place à Nicolas Bedos. Ce changement aussi intrigant qu’inquiétant divisait déjà l’opinion des fans sur ce qu’allait être la suite. Sans parler du lapse de temps incroyable entre le 2ème volet et ce dernier. Le verdict a sonné aujourd’hui et nous allons voir ce que cela vaut.

Suite à la cérémonie de clôture du Festival de Cannes 2021, les avis tombés concernant OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire sont extrêmement partagés.

Il faut bien admettre que programmer le retour de OSS117 douze ans plus tard était un pari risqué.

En effet, les deux premiers opus font partie aujourd’hui des films cultes français. L’humour burlesque des deux premiers films sortis respectivement en 2006 et 2009 se prêtait bien à l’époque, mais s’y prête-t-il toujours maintenant ? En combinant à cela le changement de réalisateur et nous obtenons un projet a priori "casse-gueule".

Avec un nouveau réalisateur, le projet de ce 3ème film ne pourra jamais réellement suivre la route des deux précédents puisque, qui dit changement de réalisateur, dit changement de style. Cependant ce changement n’est pas forcément négatif, là où Hazanavicius mettait des gros plans et des cuts, Bedos opte quant à lui pour des plans tournés de façon plus moderne même s’il garde certains effets kitch. Cela ne correspond donc plus aux précédents films, mais c’est en cohérence avec l’époque des années 80 durant laquelle se déroule le scénario.