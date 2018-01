Oscars 2018 : la liste complète des nominations

La grande messe du cinéma vient de dévoiler la liste des lauréats pour les Oscars. Pour cette 90e cérémonie, la diversité est de mise puisqu'au prestigieux titre de meilleur film, on trouve à la fois des films historiques, des films de science-fiction, des drames et, chose rare, un film d'horreur. Présent dans 13 catégories, La Forme de l'eau (The shape of water) de Guillermo del Toro fait figure de grand favori. La concurrence sera rude pour le réalisateur mexicain puisqu'il devra faire face au Dunkerque de Christopher Nolan et au Three Billboards Outside Ebbing, Missouri qui avait déjà brillé aux Golden Globes. Autre grand favori, l'adaptation du roman Call me by your name dont les critiques dithyrambiques peuvent faire espérer une statuette du meilleur film pour cette historie d'amour.

Les vainqueurs seront connus lors de la cérémonie qui se tiendra le 4 mars. Pour l'heure, voici la liste complète des nominations :

MEILLEUR FILM

Call me by your name

Les Heures sombres

Dunkerque

Get Out

Lady Bird

Phantom Thread

Pentagon Papers

La Forme de l'eau

Three Billboards : les panneaux de la vengeance

MEILLEUR RÉALISATEUR

Christopher Nolan (Dunkerque)

Jordan Peele (Get Out)

Greta Gerwig (Lady Bird)

Paul Thomas Anderson (Phantom Thread)

Guillermo del Toro (La Forme de l'eau)

MEILLEUR ACTEUR

Timothée Chalamet (Call me by your name)

Daniel Day-Lewis (Phantom Thread)

Daniel Kaluuya (Get Out)

Gary Oldman (Les Heures sombres)

Denzel Washington (L'Affaire Roman J.)

MEILLEURE ACTRICE

Sally Hawkins (La Forme de l'eau)

Frances McDormand (Three Billboards : les panneaux de la vengeance)

Margot Robbie (Moi, Tonya)

Saoirse Ronan (Lady Bird)

Meryl Streep (Pentagon Papers)

MEILLEUR ACTEUR DANS UN SECOND RÔLE

Willem Dafoe (The Florida Project)

Woody Harrelson (Three Billboards : les panneaux de la vengeance)

Richard Jenkins (La Forme de l'eau)

Christopher Plummer (Tout l'argent du monde)

Sam Rockwell (Three Billboards : les panneaux de la vengeance)

MEILLEURE ACTRICE DANS UN SECOND RÔLE

Mary J. Blige (Mudbound)

Allison Janney (Moi, Tonya)

Lesley Manney (Phantom Thread)

Laurie Metcalf (Lady Bird)

Octavia Spencer (La Forme de l'eau)

MEILLEUR SCÉNARIO ADAPTÉ

Call Me by Your Name

The Disaster Artist

Logan

Le Grand Jeu

Mudbound

MEILLEUR SCÉNARIO ORIGINAL

The Big Sick

Get Out

Lady Bird

La Forme de l'eau

Three Billboards : les panneaux de la vengeance

MEILLEUR FILM D'ANIMATION

Baby Boss

Parvana

Coco

Ferdinand

La Passion Van Gogh

MEILLEURE PHOTOGRAPHIE

Blade Runner 2049

Les Heures sombres

Dunkerque

Mudbound

La Forme de l'eau

MEILLEURE CRÉATION DE COSTUMES

La Belle et la Bête

Les Heures sombres

Phantom Thread

La Forme de l'eau

Confident Royal

MEILLEUR MONTAGE

Baby Driver

Dunkerque

Moi, Tonya

La Forme de l'eau

Three Billboards : les panneaux de la vengeance

MEILLEURS MAQUILLAGES ET COIFFURE

Les Heures sombres

Confident Royal

Wonder

MEILLEURE MUSIQUE (bande originale)

Dunkerque

Phantom Thread

La Forme de l'eau

Star Wars : Les Derniers Jedi

Three Billboards : les panneaux de la vengeance

MEILLEURE CHANSON ORIGINALE

Mighty River (Mudbound)

Mystery of Love (Call me by Your Name)

Remember Me (Coco)

Stand Up for Something (Marshall)

This Is Me (The Greatest Showman)

MEILLEURS DÉCORS

La Belle et la Bête

Blade Runner 2049

Les Heures sombres

Dunkerque

La Forme de l'eau

MEILLEUR MONTAGE DU SON

Baby Driver

Blade Runner 2049

Dunkerque

La Forme de l'eau

Star Wars : Les Derniers Jedi

MEILLEUR MIXAGE DU SON

Baby Driver

Blade Runner 2049

Dunkerque

La Forme de l'eau

Star Wars : Les Derniers Jedi

MEILLEURS EFFETS VISUELS

Blade Runner 2049

Les Gardiens de la Galaxie : vol. 2

Kong : Skull Island

Star Wars : Les Derniers Jedi

La Planète des singes : Suprématie

MEILLEUR FILM EN LANGUE ÉTRANGÈRE

A Fantastic Woman (Chili)

The Insult (Liban)

Loveless (Russie)

On Body and Soul (Hongrie)

The Square (Suède)

MEILLEUR LONG-MÉTRAGE DOCUMENTAIRE

Abacus : Small Enough to Jail

Faces Places

ICarus

Last Men in Aleppo

Strong Island

MEILLEUR COURT-MÉTRAGE DOCUMENTAIRE

Edith+Eddie

Heaven Is a Traffic Jam on the 405

Heroin(e)

Knife Skills

Traffic Stop

MEILLEUR COURT-MÉTRAGE D'ANIMATION

Dear Basketball

Garden Party

Lou

Negative Space

Revolting Rhymes

MEILLEUR COURT-MÉTRAGE DE FICTION

DeKalb Elementary

The Eleven O'Clock

My Nephew Emmett

The Silent Child

Watu Wote/All of Us