On vous gâte pour la Saint-Valentin

Au cours des deux dernières décennies, le documentariste Doug Block a arrondi les fins de mois en filmant des mariages. Embauché pour son style documentaire intime, il s’est retrouvé en lien émotionnel fort avec ses couples de mariés le jour J, pour ensuite leur envoyer leurs vidéos et ne plus jamais les revoir. De nombreuses années et 112 mariages plus tard, s’étant longtemps demandé ce qu’il adviendrait de leurs mariages, Block commence à retrouver certains de ses couples préférés. Juxtaposant des flashbacks ravissants du jour du mariage à des interviews remarquablement franches d’aujourd’hui, 112 Weddings explore les thèmes intemporels de l’amour et de l’engagement matrimonial.