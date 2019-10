On va parler bisexualité pendant une semaine sur la RTBF

Bisexualités - Bande-annonce du podcast - 08/10/2019 On a un peu tout entendu sur la bisexualité. Elle a été souvent simplifiée, fantasmée, caricaturée, considérée comme un entre-deux, comme une sorte de sas de réflexion en attendant de « faire un choix ». Ce podcast ne va pas tenter de la définir, au contraire, il va plutôt donner un aperçu de ce qu’elle peut être. Tout en nuances et loin des clichés qui accompagnent généralement cette orientation sexuelle, il laisse la parole à cinq personnes qui ont aimé, désiré des hommes et des femmes. Dans ces récits forts et intimistes, ils racontent les envies et les sentiments qui les enivrent, leurs questionnements, leurs peurs, leur liberté, parfois leur refus d’être catégorisé. Cinq histoires fort différentes, pour cinq bisexualités qui le sont tout autant. A l’occasion du lancement de la saison 2 de sa websérie La Théorie du Y, la RTBF met en avant la bisexualité. Dans ce cadre, elle présente son nouveau podcast natif “Bisexualités”, réalisé par Fanny Ruwet, dans lequel cinq personnes bisexuelles racontent leur vécu et leurs réflexions concernant leur orientation. Aime-t-on les genres de la même manière ? Est-on forcément bisexuel si l’on a déjà aimé des hommes et des femmes ? Comment se laisser la liberté d’explorer ses désirs, et est-il un jour trop tard pour ça ?