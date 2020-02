"On ne peut qu’être ému en la découvrant" : Patrick Weber nous parle de la série "Laëtitia"

Patrick Weber : Dans l’émission C’est pas fini sur Vivacité, on a une bonne habitude : prendre des sujets de société qui suscitent le débat. La direction de la chaîne m’a proposé de découvrir cette série. C’est une série qui est vraiment très intéressante et très émouvante. J’ai eu l’occasion de la visionner le week-end passé et j’ai vraiment été marqué parce que je me rappelais le fait divers. Pour être franc, je ne connaissais pas parfaitement les tenants et les aboutissants de cette histoire mais ça m’avait marqué à l’époque. Et souvent, quand on adapte ce genre de fait divers à la télévision sous forme de séries ou de films c’est très risqué.