On connaîtra enfin le dénouement de la série familiale “Il a déjà tes yeux”

Sali et Paul découvrent avec soulagement la véritable identité de la mère biologique de Benjamin qui souhaite finalement le rencontrer. Au collège, Emma s’entiche pour de bon de Benjamin, plongeant Noé dans un réel bouleversement… Enfin, alors que Lazare risque d’être expulsé de France et que Paul se démène pour l’empêcher, Mamita prend connaissance du projet de retour au pays d’Ousmane…

Benjamin souhaite que toute sa petite famille l’accompagne en Normandie pour rencontrer sa mère biologique, Eve. C’est à l’occasion de ce voyage de quelques jours à Cabourg que Benjamin cherche à comprendre pourquoi son frère Noé lui en veut. L’expulsion avortée de Lazare permet d’éclairer Paul sur son passé et son lien avec ce père qui ne l’a pas vu naître. Prune s’interroge sur la suite à donner à son histoire avec Manu, tandis que Mamita et Ousmane semblent de plus en plus irréconciliables. Paul et Sali, soumis à de nombreuses épreuves en tant que couple, parents et enfants, doivent retrouver les fondements de leur famille pour la conduire à la rencontre d’Eve.