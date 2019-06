On a retrouvé des archives avec Patrick Bruel !

Rappelez-vous, pour le “Viva For Life” en 2015, la star française était également présente pour enfermer nos animateurs Sara, Cyril et Sébastien dans le cube de verre avant de parler de la cause et de régaler le public en offrant un showcase exclusif sur la place de la Digue. De bons souvenirs ! Quelques semaines plus tard, Patrick Bruel était de retour dans les studios de VivaCité. Il n’avait pas manqué de prendre des nouvelles de Viva for Life auprès de Cyril qui animait l’émission.