Omar Sy, Benoit Poelvoorde et Alexandra Lamy pour une soirée exceptionnelle

7 JOURS PAS PLUS Bande Annonce (2017) - 16/09/2019 7 JOURS PAS PLUS Bande Annonce VF (2017) Découvrez la bande annonce du film 7 JOURS PAS PLUS réalisé par Héctor Cabello Reyes. Quel est le point commun entre une vache qui tombe du ciel, un quincaillier célibataire et maniaque, un jeune Indien perdu, et une jolie normande qui aime les quincailliers maniaques ? Une simple question: tout ce qui nous arrive relève-t-il vraiment du hasard ? Un film réalisé par Héctor Cabello Reyes Avec Benoît Poelvoorde, Alexandra Lamy, Pitobash, Anne Girouard. Date de sortie au cinéma : 30 août 2017 Genre : Comédie dramatique MUSIQUE : 7 JOURS PAS PLUS Bande Annonce VF © 2017 - Océan Films