Nouvelle-Zélande, le temps de la reconquête

La Nouvelle-Zélande est un territoire naturel à nul autre pareil. Ce joyau du Pacifique est aussi le berceau de la culture maorie. La population autochtone, d'origine polynésienne, entretient un lien très particulier avec cette terre, sa faune et sa flore, considérées par les " tribus " comme des membres de leur famille.

La Nouvelle-Zélande n’est pas épargnée par le réchauffement climatique. L’archipel néo-zélandais situé à proximité de l’Antarctique que surplombe le célèbre "trou" de la couche d’ozone, est réputée à haut risque car le rayonnement ultraviolet est ici l’un des plus forts au monde.

La présence humaine et l’agriculture de masse ont souvent été dévastatrices. Aujourd’hui, en renouant avec leurs coutumes et leurs valeurs ancestrales, les Maoris remettent la nature au premier plan et montrent la voie, entraînant dans leur sillage les Occidentaux. À l’exemple de la victoire acquise pour le fleuve Whanganui que les tribus maories ont fait élever au rang d’entité juridique humaine. Une première dans le monde.

Ce documentaire réalisé par Pierre Belet explore ce pays unique au monde à travers des combats et des aventures humaines qui redonnent à la nature toute sa priorité, pour décrypter un peu mieux la relation fusionnelle que les Maoris entretiennent avec la nature.