Notre sélection de films à découvrir sur la RTBF pour le “Mois du doc”

Ce documentaire vous emmène au cœur d’un petit salon de coiffure dans une galerie du quartier Matongé, à Bruxelles. Les femmes y viennent se faire joliment coiffer, se faire des tresses ou des colos, et se confier. Derrière la vitrine, les hommes s’arrêtent. Est-ce pour mater ou pour flirter ? Sabine, la patronne camerounaise s’affaire, et surtout elle parle : du quartier, des petits et grands problèmes personnels, d’intégration, de papiers, de là-bas au pays. Le petit salon apparaît alors comme un lien essentiel de son nouveau tissu social.