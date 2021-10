Notre démocratie est-elle en danger ?: la RTBF ouvre le débat en cette première semaine d’octobre

Notre démocratie est-elle en danger ? Les crises actuelles : climatiques, migratoires, sanitaires, socio-économiques,… bouleversent les fondements de notre société. La méfiance grandit envers les politiques, le gouvernement, la police et les médias. L’Etat, le gouvernement, les services sociaux répondent-ils aux attentes et aux besoins ? Certains citoyens se sentent incompris, abandonnés, voire opprimés et se détournent. Remettent-ils la démocratie en cause ? Vers quoi se tournent-ils ? Comment renforcer notre démocratie ? Comment la modifier ? La RTBF ouvre le débat en cette 1ère semaine d’octobre. Elle ouvre la place à une réflexion de fond sur notre démocratie. Emission spéciale, interviews, documentaires : ce sera en radio, en télé et sur le digital sur les différents médias de la RTBF.

En TV : sur La Une

À partir du 04/10 : Séquence JT Les différentes éditions du journal télévisé proposeront plusieurs reportages et analyses : Portrait de Gregory, Liégeois déçu du modèle démocratique par Marianne Klaric. • Analyse dans nos journaux télévisés du sondage RTBF qui interrogent les Belges sur leur rapport à nos institutions. Qui répond encore à leurs attentes ? Qu’est ce qui impacte leur vie quotidienne ? • Plusieurs reportages aux côtés de ceux qui doutent et questionnent notre système démocratique. • Analyse du coût de la démocratie : Comment finance-t-on les partis et que font-ils de leurs fonds ?

© Tous droits réservés 04/10 : Les invisibles Une chronique sociale pleine d’humour et d’espoir pour rendre hommage autant aux femmes que la société a oubliées, qu’à celles qui leur viennent en aide. Avec e.a. Corinne Masiero (qui joue le rôle du Capitaine Marleau dans la série à succès bien connue).

06/10 : Le débat Q/R Un lieu de débat inédit : une brasserie du centre de Namur.

Une forme de débat hors norme : 6 représentant(e) s politiques assis chacun à une table. Ils et elles font face à 2 citoyens (donc 12 au total). Ils échangent, en direct sur les lacunes de la démocratie d’aujourd’hui. Les thèmes peuvent être définis par les citoyens eux-mêmes mais la base des discussions sera décidée en fonction du sondage et de l’enquête réalisés pour la RTBF. Pourquoi les citoyens ne se sentent plus écoutés. Le monde politique est-il déconnecté ? Y a-t-il trop d’institutions ? Trop d’élus, trop payés ? Fautil une prise de décision plus claire et plus lisible ? … Ce ne sont que quelques exemples à affiner. Il ne doit pas s’agir d’une simple succession de critiques mais il faut aussi mettre en avant des pistes de changements pour restaurer la confiance. Attention : les thématiques définitives seront sélectionnées ce vendredi et ce lundi.

A une septième table ; un politologue francophone et un artiste néerlandophone analyseront les discussions et livreront leurs sentiments respectifs sur les propositions des uns et des autres.

Particularité : les tables n’entendront pas ce qui se dit ailleurs. C’est le présentateur qui joue le rôle du passe-plat. L’objectif, c’est ainsi d’imposer un vrai dialogue, pendant 90 minutes entre les citoyens et les élus.

Autres intervenants : 4 téléspectateurs qui analysent l’émission, de chez eux.

Au total ; ce ne sont pas moins de 24 personnes qui prendront la parole dont une très large majorité de citoyens. Un tour de force à réaliser en 90 minutes de direct. + Facebook live midi et soir à Namur (partagé sur RTBF et RTBFInfo le soir)

© Tous droits réservés 06/10 Regard sur : Ni juge ni soumise Personnalité hors du commun, la juge Anne Gruwez est filmée durant quasiment un an pendant ses gardes hebdomadaires, son activité régulière, mais aussi dans un “cold case “qu’elle reprend : l’assassinat non élucidé de deux prostituées en 1999, affaire classée mais non prescrite… et dont elle était déjà en charge à l’époque. A l’époque, le statut des deux victimes et l’absence de familles ont fait que l’affaire fut classée sans trop d’insistance. Mais aujourd’hui, les progrès des méthodes d’investigation et des analyses ADN permettent de relancer l’enquête…

Egalement sur Auvio.

© Tous droits réservés 07/10 DOC SHOT : Propaganda, les nouveaux manipulateurs Depuis des années, des mouvements populistes mobilisent l’opinion publique et conquièrent le pouvoir grâce aux technologies de l’information. Ce techno-populisme polarise les sociétés, pousse les extrêmes à s’épanouir et sème un désordre nouveau, voire dans certains pays, un chaos politique et citoyen.

© Tous droits réservés 08/10 Le temps d’une histoire : À la source de la tyrannie Adolf Hitler, Benito Mussolini, Joseph Staline, Mao, Saddam Hussein, Kim Jong-un : tous ont été des enfants et des adolescents avant de devenir tyrans. Comment se forme un dictateur durant sa jeunesse ? Est-il le produit d’un contexte familial, social et historique ? Naîton tyran et tortionnaire ou le devient-on ? Voici quelques-unes des questions auxquelles le documentaire " A la source de la tyrannie ", consacré à l’enfance et à la jeunesse de quelques-uns des plus terribles dictateurs ayant sévi au XXème et XXIème siècle, tente de répondre. A travers leurs portraits de jeunesse, se dessinent les futures caractéristiques de l’exercice de leurs pouvoirs absolus.

En TV : sur La Trois

© Tous droits réservés 02/10 RETOUR AUX SOURCES : Le tombeau de l’amiante, chronique d’un désastre annoncé La Belgique a été, des pays européens, le plus gros utilisateur d’amiante par habitant. Sa dangerosité a été gardée secrète par des industriels qui ont ourdi un véritable complot pour retarder le plus possible la connaissance des maladies provoquées par l’amiante, la prise de mesure de prévention et puis son interdiction. Et les autorités belges ne se sont hâtées ni pour légiférer, ni pour indemniser les victimes. Mariane Mangeot, journaliste à la RTBF a consacré 11 émissions “Autant savoir “à cette thématique entre 1977 et 2003. A travers les archives, elle revient sur ces années noires mais aussi sur celles d’après pour rappeler que cette problématique est loin d’appartenir au passé. L’OMS estime que l’amiante fait plus de 100.000 victimes chaque année dans le monde. Il a été interdit en Belgique depuis 1998, et pourtant, en 2017, 300 victimes ont été indemnisées. Une bonne partie de l’amiante est toujours en place dans les maisons, les écoles, les bâtiments. Des générations risquent encore d’y être exposées.

© MARTIN GODFROID Du lundi 4 au jeudi 7/10 Déclic Arnaud Ruyssen, auteur du podcast " Démocratie en Question(s) ", proposera 4 chroniques dans Declic. Il reviendra sur 4 grands défis au cœur des remises en question de notre système démocratique. A retrouver sur la Trois et sur La Première dès ce lundi 4 octobre. Un nouvel épisode du podcast sera également proposé pour clore cette série plébiscitée. Ce numéro interrogera le rôle de l’école dans notre démocratie.

© Tous droits réservés 04/10 REGARD SUR : Le grain de sable dans la machine Ce film documentaire d’Alain de Halleux est une chronique d’un an de crise sanitaire. Si un grain de sable suffit à gripper la Machine, ne faut-il pas aussi et surtout nous interroger sur sa fiabilité ? SARSCOV-2 en a révélé les fragilités. Il n’est qu’une vague mais un Tsunami nous attend, disent les spécialistes.

© Tous droits réservés 09/10 FENETRE SUR DOC : El color del camaleon Sous le régime de Pinochet, en 1978, Jorge Lubbert est interpellé par les services secrets chiliens qui usent de violence extrême pour le forcer à travailler pour eux. On découvre les méthodes de lavage de cerveau qui furent utilisées à l’époque, similaires à celles décrites dans “Orange Mécanique “. Il parvient à s’échapper et, après un passage en Allemagne de l’Est, où il est soupçonné d’espionnage pour le compte du Chili, il arrive en Belgique et devient caméraman de guerre. C’est un passé douloureux qu’il n’a jamais révélé à son fils. Aujourd’hui, celui-ci, devenu cinéaste, retourne avec lui au Chili, cherchant à reconstruire son passé trouble.

En TV : sur OUFTIVI

© Tous droits réservés LES NIOUZZ Deux sujets mettant en lumière des initiatives démocratiques dans les écoles. - A l’école de Lauzelle à Louvain-la-Neuve, les élèves participent à un conseil de classe pour dire ce qui va et ce qui ne va pas à l’école. - A La Roche, la mise en place d’un conseil participatif a modifié la vie de l’école. 3 ou 4 rendez-vous avec des paroles d’enfants sur leur rapport à la Démocratie, mais aussi sur le fait d’être entendu, écouté (ou pas) quand on est un enfant. Est-ce que le monde politique se soucie d’eux alors qu’ils ne votent pas ? Se sentent-ils bien représentés ? Est-ce que la démocratie ça marche tout le temps ou est-ce que parfois il vaut mieux réfléchir à d’autres modèles ? …

En Radio : La Première

© VLADVDK Matin Première : La matinale d’information proposera différents développements durant la semaine. Quel est le coût de notre démocratie ? Quelles sont les institutions qui répondent aux attentes des Belges ? Nous analyserons en profondeur le sondage RTBF à propos de la perception des Belges sur notre système démocratique. Avec des invités et des reportages, à l’écoute des réalités de terrain. • Arnaud Ruyssen, auteur des podcasts " Démocratie en Question(s) ", proposera un numéro inédit en fin de semaine. Il viendra développer sa démarche. Déclic : Arnaud Ruyssen, auteur du podcast " Démocratie en Question(s) ", proposera 4 chroniques dans Declic. Il reviendra sur 4 grands défis au cœur des remises en question de notre système démocratique. A retrouver sur la Trois et sur La Première dès ce lundi 4 octobre. Un nouvel épisode du podcast sera également proposé pour clore cette série plébiscitée. Ce numéro interrogera le rôle de l’école dans notre démocratie. Journal parlé : Q/R sur les résultats du sondage.

Portrait par Françoise Berlaymont.

En Radio : Vivacité

© Tous droits réservés 04-08/10 C’est vous qui le dites : Sur VivaCité et La Une, les auditeurs donneront leur avis et exprimeront leur ressenti sur différents aspects de la démocratie toute la semaine dans " C’est vous qui le dites ", le matin entre 9h et 10h30. 08/10 On n’a pas fini d’en parler : Patrick Weber et Sébastien Pierret évoqueront le financement des partis politiques dans " On n’a pas fini d’en parler ".

Sur le digital : Tarmac

© Tous droits réservés IZI NEWS Pourquoi autant de jeunes soutiennent Poutine ? Les élections législatives en Russie ont été remportées par le parti Russie unie de Poutine. Même si Poutine baisse en popularité, il reste encore pour beaucoup de Russes, un leader charismatique qu’ils soutiennent totalement. Il trouve donc son public et même parmi les jeunes. Zemmour président ? De plus en plus de rumeurs disent qu’Éric Zemmour pourrait se présenter aux élections présidentielles. Est-ce la vérité ou un énième coup de buzz pour vendre son livre ? DÉMOCRATIE EN PÉRIL Série spéciale de podcasts à partir de la matière enregistrée pendant l’été. Faire réagir des enfants de primaire et des ados dans différents types d’écoles, avec l’objectif d’aller au contact avec les jeunes qui iront voter pour la première fois dans 2 ans. RTBF INFO (Facebook, Insta & YouTube) • Vidéo témoignage des déçus de la démocratie (Faceboo + Insta) • Story quizz sur le financement des partis avec renvoi vers article site Info d’Auvbry Touriel (Insta + Facebook) : 4/10 • Capsules sur la démocratie, médias, les politiques, l’environnement par Clémence Dath (Faceboo + Insta) • YouTube : reprise de vidéos JT QR (Facebook) Facebook live midi et soir à Namur (partagé sur RTBF et RTBFInfo le soir) LA PREMIÈRE (Facebook) Republication des contenus “Démocraties en question” sur le Facebook de La Première SUR LE WEB • Les détails du grand sondage RTBF/Kantar PUSH dès 6H. • Des articles issus d’un enrichissement des contenus des sujets TV et radios. • Que coûte la démocratie ? Enquête d’Aubry Touriel sur le financement des partis.