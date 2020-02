NOMADE: "Sortir de sa bulle" contre le harcèlement scolaire

Il y a du changement dans l’air… L’émission Nomade passe désormais sur La Deux ! Dans ce nouvel épisode, Sofiane Hamzaoui abordera un sujet sensible : le harcèlement scolaire. Et une interview sera consacrée à Typh Barow.

Nomade est une émission culturelle conçue à la fois pour la télévision et le web. Imaginé, réalisé et présenté par Sofiane Hamzaoui, ce magazine mensuel a pour ambition d’être le reflet de l’énergie créatrice de notre pays. Humoristes, chanteurs, danseurs, dessinateurs : les profils mis en lumière par la caméra de Nomade sont diversifiés. Mais ils ont un point commun : une volonté de faire vibrer par le contact humain, l’inspiration et la culture.

Dans cet épisode de Nomade, Sofiane nous emmène dans une bulle géante un peu particulière… Un espace où les élèves peuvent se confier en toute liberté. Nomade nous fera découvrir le projet " Sors de ta bulle " au sein d’une école de Fontaine-l’Evêque.

L’interview sera consacrée à Typh Barrow ! Surnommée l’Amy Winehouse belge, Typh accumule les succès, portée par une voix hors du commun. Au menu de l’interview : son nouvel album Aloha, mais aussi le documentaire qui lui est consacré sur la Une ce 25 février entre succès et obstacles, entre espoirs et blessures. L’épisode se clôturera en compagnie de l’étoile montante du rap belge, Swing, avec un live capté lors de son concert à l’Ancienne Belgique. En 3 semaines, sa nouvelle chanson avec Angèle a déjà dépassé les 500 000 vues sur Youtube. Autant dire que cet épisode va swinger.

Rendez-vous le vendredi 28 février à 23h50 sur La Deux et directement après sur Auvio !