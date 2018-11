Nolwenn Leroy dans 69 minutes sans chichis !

Née à Saint-Renan, dans le Finistère, en 1982, Nolwenn est la fille de Jean-Luc Le Magueresse, footballeur professionnel, et de Muriel Leroy, dont elle reprendra le nom sur scène.

Au gré des pérégrinations professionnelles du papa, la famille bouge beaucoup, entre Lille où Nolwenn entre à l'école primaire, et sa Bretagne natale. Une enfance heureuse où la petite manifeste très tôt une attirance pour les arts et la scène. Elle orchestre même déjà dans sa chambre des spectacles très élaborés où elle chante parée des plus beaux atours.

En 1993, les parents divorcent. Un choc pour Nolwenn et sa petite soeur, Kay, qui suivent leur maman en Auvergne, chez les grands-parents maternels.