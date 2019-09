"New Amsterdam" : la nouvelle série médicale vibrante et pleine d’émotions !

Bande-annonce "New Amsterdam" - Bande-annonce - 04/09/2019 Dans l’univers des séries médicales, New Amsterdam est un hôpital pas comme les autres. Inspirée par les mémoires du docteur Eric Manheimer et développée par David Schulner (Emerald City), la série replace l’humain au cœur de l’intrigue et suit le Dr Max Goodwin (Ryan Eggold), le nouveau directeur de l’hôpital bien décidé à faire bouger les choses... Une série bouleversante, vibrante et pleine d’émotions de 22 épisodes à suivre en version multilingue tous les dimanches, dès le 8 septembre à 20h20 sur La Deux et disponibles en catch'up durant 7 jours sur Auvio.