Nadège Beausson-Diagne (Plus belle la vie) témoigne sur les agressions sexuelles subies durant son enfance

Elle s’est exprimée sur le réseau social Twitter “Viol 1- J’avais 9 ans. Le fiancé d’une amie de ma mère m’a violée régulièrement en me disant que c’était notre secret, de ne surtout pas le dire à ma mère. J’ai cru que j’allais mourir, je me rappelle de cette douleur. Je n’ai rien dit". Le tweet est accompagné du hashtag “Je suis une victime”. En réponse elle a reçu énormément de messages de soutien et d’autres témoignages semblables au sien.