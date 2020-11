Mousta Largo se confie sur ses émotions musicales dans Label

Label pour… laBel… gique, laBel… musique ! Label, c’est l’occasion pour les artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles de parler émotions, souvenirs, sensations, expériences. En trois minutes, nos artistes préféré.e.s dressent leur playlist phare. Quels sont les morceaux qui ont marqué leur carrière ? Entre confidences et découvertes ; la musique se partage, se vit et se transmet.

Conteur, auteur, compositeur, interprète, Mousta Largo est l’un des piliers de la scène belge. Bruxellois d’origine marocaine, il fait cohabiter ses deux cultures dans ses textes et mélodies. En 1993, il fonde le groupe Largo avec deux autres musiciens. Des concerts, des morceaux et un album : Dounia. Trois ans plus tard, le groupe se sépare mais hors de question pour Mousta Largo d’arrêter la musique. Il continue seul, mais toujours bien accompagné.