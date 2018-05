Mon Ket : Dr. Damiens, Mr. L'Embrouille

Michel Hazanavicius lui confie le rôle d’un entrepreneur (belge, bien sûr !) dans sa comédie OSS 117 : Le Caire, nid d'espions. Un rôle mineur, mais remarqué qui n’est pas sans rappeler le personnage de ses caméras cachées. Il enchaînera la même année avec la comédie devenue culte, Dikkenek, d'Olivier Van Hoofstadt et le quatrième volet de la saga Taxi.

Les années passent, chaque rôle apporte à François Damiens de l’expérience supplémentaire. Suffisamment pour décider Axelle Ropert de lui confier en 2009 le premier rôle dans son film, La Famille Wolberg.

Mais c'est l'année 2010 qui le lance définitivement comme une valeur comique sûre du cinéma hexagonal et plus particulièrement son rôle dans L’Arnacœur, aux côtés de Romain Duris et Vanessa Paradis. Sa performance dans la peau du technicien de l'équipe, se chamaillant sans cesse avec son épouse incarnée par Julie Ferrier, lui vaut une nomination au Magritte du cinéma mais aussi au César du meilleur acteur dans un second rôle en 2011. Il ne remporte pas le trophée, mais il entre définitivement dans la cour des grands.