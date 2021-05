"Mise à nu" : un téléfilm choc sur le revenge porn et ses conséquences dramatiques

À l'occasion de la semaine contre le cyberharcèlement, La Une diffuse en exclusivité le téléfilm "Mise à nu" avec Julie de Bona. Un récit percutant sur une victime de revenge porn se retrouvant sur le banc… des accusés. À découvrir vendredi 14 mai à 20h45 sur La Une et Auvio.

C'est une histoire qui commence simplement, une histoire qui aurait pu être belle. Sophie (Julie de Bona) et Vincent (Julien Boisselier), deux adultes consentants, tombent amoureux. Elle est restauratrice tandis qu'il tient la librairie juste en face de son établissement. En plein divorce, Sophie préfère garder leur histoire secrète pour ne pas blesser son ex et perturber ses deux enfants. Mais Vincent n'est pas de cet avis et insiste… trop. Tellement que Sophie met fin à leur relation. Blessé dans son égo, Vincent choisit de se venger en diffusant des vidéos intimes de Sophie, prises à son insu lors de leurs ébats amoureux. C'est le début de la descente aux enfers pour Sophie qui doit faire face à l'incompréhension de son entourage, les rires gras et gestes déplacés de ses clients, la honte et l'effroi qu'elle ressent jour et nuit, les agressions sexuelles et la dépression.