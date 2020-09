" Misbehaviour "… Sois belle et surtout ne te tais pas !

Pour cet événement, l’état-major mené par Eric Morle y a tout organisé : la sélection du jury où il a fallu composer avec les pressions de l’un ou l’autre pays, la présentation confiée à l’acteur américain Bob Hope , rompu à l’exercice, l’accueil des candidates et leur prise en charge par des chaperons, les interviews … et enfin la soirée, qui s’annonce plus agitée que prévue.

En attendant, le comité de Londres accueille les jeunes candidates venues des quatre coins du monde, prêtes à être maquillées, habillées et cornacées dans la plus pure tradition du concours…

Dans la société de ces années 70, tout est en train de bouger. Mais on ne déloge pas comme ça des siècles de patriarcat ! Sally , divorcée, mère célibataire vivant en couple en fait l’expérience, elle qui a décidé de reprendre des études universitaires. Face à un aréopage de professeurs plus que circonspects quant à ses ambitions, la jeune femme va se rapprocher de Women’s Lib , un mouvement engagé à défendre la cause des femmes emmené par Jo , une étudiante en art, son exacte opposée. Malgré des différences de vue, Sally se laisse gagner par le projet de ces militantes de bousculer ce concours de beauté… et le fait avancer en proposant de s’en servir comme d’un porte-voix pour leurs revendications .

Féminin pluriel

« Misbehaviour »… Sois belle et surtout ne te tait pas ! - © Tous droits réservés

" Misbehaviour ", inspiré de faits réels, raconte comment le concours Miss Monde, un divertissement grand public, a pu cristalliser en 1970 les préoccupations de l’époque : le féminisme qui émergeait, le militantisme au féminin plutôt virulent, le sexisme qui était monnaie courante et banalisé (le rôle de Bob Hope tenu par Greg Kinnear et celui de Eric Morley interprété par Rhys Ifans en sont la parfaite illustration) et la question de plus en plus prégnante de la ségrégation raciale.

Avec ce retour en arrière, le film nous renvoie d’une certaine manière à ce qui se passe à l’heure actuelle, au chemin parcouru, et aux formes que prend aujourd’hui le féminisme.

Ce parallèle, on le fait en savourant la reconstitution parfaitement dépaysante et en tout point impeccable. On le fait aussi en appréciant la subtilité de tous ces portraits de femmes jamais caricaturaux : les prétendantes au titre de Miss monde sont loin d’être des potiches sans cervelle, les militantes n’ont pas toujours raison, les femmes au foyer n’en pensent pas moins… la question n’étant pas d’opposer telle ou telle façon de faire ou d’être, mais plutôt de dénoncer les systèmes en place.

Au service de ce film pas si rétro que ça, qui sait être drôle et émouvant, une distribution de haut vol avec en tête : Keira Knightley, Jessie Buckley, Gugu Mbatha-Raw, Lesley Manville.

Un film à voir absolument et par tout le monde !