Milan à l'honneur !

Lost frequencies, un DJ au top

Tournage avec le DJ Lost Frequencies - © Pierre-Henri Heyde

Felix de Laet, un prénom qui ne vous dit probablement pas grand-chose et pourtant ce jeune DJ bruxellois, plus connu sous le pseudonyme de Lost Frequencies, vient de terminer une incroyable tournée à travers les plus grands festivals d’Europe et des Etats Unis. Demain, quelques jours avant son 26e anniversaire, il mettra le feu à Forest National. C’est un belge discret qui mène pourtant une vraie vie de star que notre journaliste Pierre-Henri Heyde a rencontré.