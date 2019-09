Michel Cymès, votre médecin préféré, dans 69 minutes sans chichis (vidéo)

Michel Cymès dans 69 min' sans chichis - © MARTIN GODFROID

Séduisant, intelligent, chanteur né et raconteur de blagues invétéré, Michel Cymes a tous les dons! En 1998, ce chirurgien ORL a l'idée de lancer en télé une émission quotidienne de santé. Ce sont les débuts de France 5 et à l'époque, les patrons de la chaîne lui rient un peu au nez, persuadés que les sujets vont s'épuiser très vite et que le programme s'éteindra comme un feu de paille.

Pourtant, ils donnent leur chance à Michel Cymès et à sa confrère Marina Carrère d'Encausse. Résultat : 20 ans plus tard, Le Magazine de la santé est plus vivant que jamais! Un succès que l'on doit au ton à la fois très documenté et détendu de l'émission, et aux nombreux fous-rires du duo d'animateurs. Des fous-rires devenus collector !

Après 20 ans de bons et loyaux services, Michel, qui a conservé une consultation d'ORL dans un hôpital public parisien, décide de faire des infidélités à Marina Carrère d'Encausse pour se lancer dans d'autres aventures médiatiques. Il présente aujourd'hui Les pouvoirs extraordinaires du corps humain avec Adriana Karembeu, ainsi qu'un talk-show médical sur France 2, Ça ne sortira pas d'ici, dans lequel l'humoriste Nicole Ferroni lui tient lieu d'assistante médicale.

Avec son frère, Michel a aussi lancé Dr Good, une revue de santé qui cartonne! Il faut dire que cet hyperactif n'est jamais en panne d'idées. D'ailleurs, quand il s'intéresse à quelque chose, il en devient spécialiste. Et dans les domaines les plus variés ! Que ce soit la décoration, l'ascension du Mont Ventoux à vélo, le foot ou la pêche à la mouche, rien n'a de secret pour lui! Et le comble, c'est qu'il entraîne sa bande de potes dans ses expériences !

Le cerveau de Michel tourne permanence. Ses journées sont remplies ? Qu'à cela ne tienne, il reste les nuits ! C'est d'ailleurs au coeur de la pénombre qu'il a écrit Hippocrate aux Enfers, un livre suivi d'un documentaire dans lequel il enquête sur les atrocités commises par les médecins nazis dans les camps de concentration. Une chose bien sûr inconcevable pour le médecin qu'est Michel.

Car la famille Cymes porte le lourd poids du passé : deux grands-pères morts à Auschwitz, des parents cachés,... Une histoire dont on ne parlait jamais à la maison mais qui pesait comme une chape sur tout le monde. Des événements qui ne sont certes pas étrangers à cette soif de vivre incommensurable qui anime Michel... qui est aussi le premier de la famille à avoir obtenu un diplôme, et qui plus est de médecine.