Michel Boujenah, un conteur né et un incorrigible bavard

1958 : la Tunisie proclame son indépendance. Les relations avec la France se détériorent progressivement et les mesures vexatoires prises contre les Juifs se multiplient. La situation est devenue intenable quand la famille Boujenah décide de prendre le large. Nous sommes en 1963, les Boujenah s'installent à Bagneux. Un vrai déracinement pour Michel. Aujourd'hui, il ne s'en est toujours pas remis! Une douleur d'autant plus grande qu'il débarque en France avec son accent juif tunisien et un zozotement particulièrement handicapant. A l'école, il est la risée de tous et se fait traiter, au choix, de sale Juif ou de sale Arabe. La scolarité est, pour Michel, un calvaire absolu. Il accumule les mauvaises notes, redouble même, mais il écrit déjà des poèmes et des pièces de théâtre. A 15 ans, il fait un exposé sur " Le Dernier des Justes " d'André Schwarz-Bart. Et, pour la première fois, on l'écoute, on ne se moque plus de lui. Sans le savoir, Michel vient de faire son premier seul en scène ! Il a trouvé sa voie : le théâtre.