Metallica, Puccini et Roy Lichtenstein sont dans “Alors on sort ?” cette semaine

Alors on sort ? - Maxime Le Forestier - Driing Driing - Fabien Olicard: Singularité - Pour Hêtre... Au programme : - Concert de Maxime Le Forestier, le 23 octobre au Cirque Royal (Bruxelles) et le 24 octobre au Théâtre Royal de Mons. Prix : 39,50 euros - Exposition temporaire " Driing Driing " au Centre du rail et de la pierre (Jemelle), jusqu'au 31 octobre. Adulte: 5 euros / Enfants: 3,50 euros - " Fabien Olicard: Singularité " au Forum de Liège, le 13 octobre. Prix : 30,30 euros - " Pour Hêtre ", spectacle de danse au Théâtre Marni (Ixelles), les 13 et 14 octobre. Prix : 10-16 euros