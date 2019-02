Matthieu Chedid -M- : de l'or dans les mains

Né en 1971 dans une famille où le talent se transmet de génération en génération, il est le petit-fils de la romancière et poétesse Andrée Chedid, le fils du chanteur Louis Chedid et le grand frère des non moins brillants Joseph (Selim) et Anna (Nach) Chedid. La seule du clan à ne pas avoir choisi la voie musicale est Emilie, la soeur aînée réalisatrice qui signe d'ailleurs plusieurs clips de -M-.