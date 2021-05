Marka présente son nouvel album et se confie sur ses émotions musicales dans Label

Marka - Plain Shame - D6bels On Stage - 22/04/2016 Résolument rock and only in english, le nouvel album Days of Wine and Roses de Marka est aussi celui de l'engagement et de la solidarité. Car le rockeur bruxellois au grand cœur propose autour de cet album une tournée festive et engagée au profit des SDF à suivre dès ce 16 avril en Wallonie. Si le clip du premier single de l'album, What's going wrong, montre le ton, résolument rock'n roll, et le fond, l'engagement pour l'aide aux SDF, le titre de ce nouvel album traduit par "jours du vin et des roses" fait référence aux premières heures de la rencontre où l'amour est tout feu tout flamme. Une auto-production proposant de belles ballades à l'américaine où les guitares et la voix de notre crooner molenbeekois se taillent la place du lion. Des textes terriblement proches de l'artiste qui traitent du questionnement de la cinquantaine : l’amour après des années de couple, le vieillissement, l’envie de ne pas s’arrêter et de continuer. Des chansons d'amour mises au service de l'amour du prochain. La carrière de Marka débute dans les groupes Allez Allez ou Les Cactus. En 1992, il entame un parcours solo riche de succès et qui sera marqué tout du long par des collaborations étonnantes notamment avec sa femme, l'humoriste Laurence Bibot. Mais c'est en 1996 qu'il se fait connaître internationalement avec l'album "Merci d'avance" et les tubes "Accouplés" ou "La poupée barbue". En 2008, lors de la sortie de son album cubain Marka Y la Sonora Cubana, il avait appelé, déjà engagé, aux dons d'instruments de musique pour les envoyer à Cuba. Après la sortie de son sixième album Made in Liège en 2010, l’artiste s'est consacré à l’écriture de Marka se reprend, le livre et le spectacle. Il a aussi co-réalisé 3 films pour sa mini série Laisse moi chanter ta chanson, un documentaire musical réalisé respectivement au Sénégal, au Qatar puis au Salvador.