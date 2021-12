Marine Delterme revient avec la série "Manipulations"

L'héroïne d'Alice Nevers est de retour dans un nouveau thriller psychologique de six épisodes coproduit par la RTBF. Face à Marc Ruchmann (Plan Cœur), elle incarne Maud, une femme accomplie qui tombe sous l'emprise d'un manipulateur… Une série à découvrir dès le 6 janvier à 20h25 sur La Une, et en replay pendant 15 jours sur Auvio.

Maud, est une businesswoman accomplie, mère comblée, entourée d’amis fidèles. Sa vie bascule lorsqu'elle rencontre Mathias qui semble parfait et l'aimer. Comblée, Maud ne se rend pas compte que son nouveau compagnon est dangereux. Quand son fils commence à creuser, il découvre rapidement que sa mère est sous l'emprise d'un manipulateur.

La tension monte crescendo dans cette série "divertissante et addictive" pour reprendre les mots de Anne Holmes, directrice de la fiction chez France Télévision. "L'originalité de 'Manipulations' réside dans la narration d'un fait de société traité avec tension et émotion. Marine Delterme et Marc Ruchmann nous emmènent avec subtilité dans un tourbillon de nuances jusqu'à un dénouement inattendu".