Mamy Nicole visite le Noir convention Tatoo dans Plan Cult

Une ambiance de rockeur, un univers sombre et une vingtaine de tatoueurs, c’est entre deux tables et deux séances tatouage que nous retrouvons notre mamy Nicole effrayée.

“C’est dingue à voir ! Et si un jour vous n’en voulez plus ? Et vous n’avez pas peur que ce soit uniquement une mode ?”

Inutile de vous imaginer sa réaction lorsqu’elle découvre que c’est à la convention de tatouage “Noir convention tatoo” qu’elle va passer son après-midi. Tout de suite plongée dans le bain, la mamy découvre des hommes et des femmes tatoués, et certains, de la tête au pied... Entre animaux sauvages, squelettes, têtes de mort et formes en tous genres, la découverte de cet univers décalé fût totale pour notre mamy reporter.

Noir Convention Tattoo est événement qui permet de faire le lien entre l’art contemporain et le tatouage. Sur place, une vingtaine de tatoueurs, une exposition avec une quinzaine d’artistes contemporains, un robot tatoueur (première en Belgique!!) et une machine laser pour le dé-tatouage. L’objectif de ce rassemblement est de créer un contraste entre le tatouage et le lieu dans lequel se déroule l'événement : le musée d’art et d’histoire.

Même si aux premiers abords Mamy Nicole fût très étonnée, peu à peu, la beauté des dessins, la gentillesse des tatoueurs et la bienveillance du public encouragent Mamy à se relaxer. Elle a eu la chance de rencontrer la fondatrice de l’événement et l’artiste digital présent à cette convention, Phil Van Duyen.

Retrouver toutes les réactions de Mamy, ses ressentis et sa conclusion le 06/05 à partir de 22h20 sur la Trois.

Vous pouvez également retrouver le travail de l’artiste Phil Van Duyen lors de l’exposition “MAR Famours People” organisée au salon de tatouage Singulier juqu’au 12 mai.

Tous les bons plans culture sont dans “Plan Cult” ce lundi 6 mai à 1h55 et également disponible en replay sur Auvio!