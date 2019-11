Mais que sont devenues les sœurs Olsen ?

À l’occasion de la diffusion du film “Une journée à New York” sur la Deux ce samedi 23 novembre à 20h , on s’est demandé à la rédaction : “ M ais tiens au fait, que sont devenues les sœurs Olsen ? ”

C’est vrai ça ! Depuis la fin de la série à succès “La fête à la maison” en 1995, on a encore aperçu Mary-Kate et Ashley Olsen dans les séries “Totalement jumelles” et “Weeds” ou dans les films comme “Une journée à New York” (justement), “Sortilège” ou encore “Le défi” ; mais depuis… plus rien.