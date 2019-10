Mais que doit faire Lewis Hamilton pour être champion du monde pour la 6e fois à Mexico ?

Lewis Hamilton sera-t-il champion du monde pour la 6e fois à Mexico ? C’est la question qui est sur toutes les lèvres… Et la réponse sera donnée ce week-end sur la Deux !

C’est un week-end sportif et passionnant qui vous attend sur la Deux ce 26 et 27 octobre avec le Grand Prix du Mexique ! D’autant plus que cette épreuve constitue un enjeu de taille pour le britannique Lewis Hamilton, qui aura l’opportunité de remporter ce dimanche un sixième titre de champion du monde de Formule 1.