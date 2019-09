M. Pokora se confie sur son rôle de futur papa

Le chanteur M. Pokora a dévoilé sur Instagram une heureuse nouvelle : il sera bientôt papa d’un petit garçon. Un rôle de plus pour ce trentenaire multifonction, qui est déjà chanteur, ambassadeur, créateur, doubleur… et même acteur !

Et quelques semaines plus tard, M. Pokora avait tenu informé ses 2,2 millions followers en postant les photos de sa baby shower, dévoilant par la même occasion le sexe de son futur enfant : “On t’attend mon FILS”

"J’ai une éducation à l’ancienne. Je suis un peu strict, je le vois déjà avec ma belle-fille (Christina Milian est déjà maman d’une petite fille de 9 ans). Je pense que je vais être cool mais avec des vraies valeurs de respect, d’humilité et de travail. Il ne passera pas à travers. C’est des choses que j’essaierai d’inculquer. Et je veux qu’il ait la double culture, c’est important pour moi."

Chanteur, mannequin, juré… mais aussi acteur !

Multifonction, M. Pokora a toujours aimé diversifier ses activités. En 2020, en plus d’assurer la tournée de son nouvel album “Pyramide” (et de devenir papa), M. Pokora sera l’ambassadeur de Braun.

Un rôle qu’il a déjà endossé plusieurs fois puisqu’en 2011 déjà, il avait accepté de jouer le jeu pour la marque Police. Une expérience qu’il a ensuite réitérée en 2012 pour les lunettes Atol. En 2013, le chanteur/ambassadeur a rajouté une corde à son arc en devenant créateur et en lançant sa propre marque de vêtements “Oôra by M.Pokora”. C’est ensuite vers les émissions télé qu’il se tourne, en devenant juré de “Danse avec les stars” en 2014, puis de “The Voice” France en 2016 et 2017. Mais ce qu’on sait moins, c’est que M. Pokora est aussi… acteur ! Quand on vous dit qu’il est multifonction !