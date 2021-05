"Luther" : un remake français surprenant de la série britannique à succès

Soupçonné d'avoir tué un suspect lors d'une de ses enquêtes criminelles, l'enquêteur Théo Luther (Christopher Bayémi) bénéficie d'une seconde chance et reprend du service. Il fait alors équipe avec un jeune flic (Léo Dussollier), honoré et enthousiaste de travailler avec le réputé Luther. Leur collaboration commence fort puisque les deux policiers sont rapidement confrontés à un tueur de flics. En parallèle, Luther est appelé à investiguer sur un double assassinat. Dans cette affaire, la fille du couple tué, Alice Morgan (Chloé Jouannet), devient rapidement une suspecte aux yeux de Luther. Dans sa vie privée, l'enquêteur tente aussi de reconquérir sa femme, Zoé ( Barbara Cabrita ).

Série multi-primée au succès international, "Luther" a désormais son adaptation française. Portée par Christopher Bayémi et Chloé Jouannet, la série est à suivre dès le 25 mai à 20h35 sur La Une et en replay pendant 15 jours sur Auvio.

Suivant sensiblement la même trame narrative que la version originale, cette adaptation française se distingue par son ton plus froid et épuré. Grands buildings vitrés, bâtiments luxueux et image contrastée donnent une ambiance sobre et glacée à la série. Dans le rôle principal, l'acteur français Christopher Bayémi (Docteur Bonnemain dans HPI) est assez convaincant. Face à lui, Chloé Jouannet reprend le personnage interprété originellement par l'impressionnante Ruth Wilson (The Affair, Mrs Wilson).