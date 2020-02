Lorie Pester et Samy Gharbi (Demain nous appartient) mènent l'enquête sur la terre des parfumeurs

Souvenez-vous, Lorie Pester incarnait Lucie Salducci le lieutenant de police dans le feuilleton quotidien. Elle a laissé de côté la série “Demain nous appartient” pour s’accorder une pause d'environ 1 an. A l’époque elle officiait avec Samy Gharbi alias Karim Saeed. Lui aussi a pris un long break et le voilà de retour avant Lorie. Il a expliqué à Télé Star son absence : “J’étais fatigué, mais pas au point de quitter le navire. Je suis très heureux sur ce tournage et j’aime les gens avec qui je travaille. Tant qu’on me laisse exprimer mes envies et que les échanges sont constructifs avec la production, je n’ai aucune raison d’abandonner Karim.”