Lola Dewaere (Astrid et Raphaëlle) : "Cette série m’aide à détecter des choses que je trouvais bizarres avant"

Dans Astrid et Raphaëlle, elle joue une flic borderline qui collabore avec une autiste Asperger (Sara Mortensen). Lola Dewaere nous en dit plus sur la saison 2 qui débarque le 11 avril à 20h55 sur La Une et en replay sur Auvio.

Il n’aura fallu que 8 épisodes pour convaincre sa chaîne d’origine, France 2, de renouveler Astrid et Raphaëlle pour une deuxième saison. Cette série créée par Alexandre de Seguins et Laurent Burtin raconte les aventures de Astrid et Raphaëlle, une archiviste autiste Asperger (Sara Mortensen) et une Commandante de police intuitive et bordélique (Lola Dewaere). Révélée par le film Mince alors !, cette dernière a ensuite enchaîné les rôles sur le petit écran. On l'a notamment vue dans Le tueur du lac, La Dernière Vague et Peur sur le lac. Depuis 2019, elle tient le rôle de Raphaëlle dans la série Astrid et Raphaëlle.