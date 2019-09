Arrivée de LN24 : retour sur la création des chaînes d'info

Chaque semaine dans Pop M!, la Pop Story raconte l'histoire d'un phénomène télévisuel. A l'occasion du lancement d'LN24, retour sur les chaînes d'info en Belgique

Ce 2 septembre, la chaîne LN24 devient la première chaîne d'info en continu en Belgique.

Avant la Belgique, d'autres pays ont vu débarquer ces médias spécialisés. En 1980, CNN débarque aux Etats-Unis. Au début, le projet suscite les railleries et est un gouffre financier. Aujourd'hui, la chaîne est présente dans de nombreux pays et est une référence en matière d'information.

En 2005, c'est BFMTV qui débarque en France et devient la première chaîne d'information gratuite du pays. Quelques années plus tard, la chaîne est devenue leader sur le marché français, grâce à ses nombreux directs quotidien et malgré ses quelques couacs.

Retour sur l'histoire de ces médias pas comme les autres avec Nicolas Rymen