LN24, désormais disponible en replay et en direct sur Auvio

La RTBF et LN24 renforcent leur collaboration ! A partir de ce 1er juin, il vous sera désormais possible de suivre aussi les directs de la chaîne d’info en continu créée en 2019.

Depuis peu, la plateforme digitale Auvio accueille les émissions de la chaîne LN24 en replay. Une façon d’enrichir son catalogue et d’offrir au public francophone une pluralité et une diversité de contenus afin d’appréhender au mieux le monde actuel.

"Les téléspectateurs et internautes sont de plus en plus nombreux à s’informer via nos canaux. Ils sont aujourd’hui plus de 2,5 millions par semaine. Afin de poursuivre cette croissance exceptionnelle, la plateforme Auvio qui réunit déjà plusieurs médias locaux nous a paru la plus appropriée pour atteindre cet objectif de toucher un public toujours plus large", déclarait Joan Condijts, CEO et cofondateur de LN24 en février dernier lors de l’annonce de la collaboration des deux médias. ​

Collaboration qui tend donc à se poursuivre. En effet, dès le 1er juin, les internautes auront également accès aux émissions d’information de LN24 en direct.​ Ainsi, "La Matinale", "Les visiteurs du soir", les "Breaking News" et les différents journaux télé seront visibles via l’onglet "En direct" de la plateforme Auvio. ​