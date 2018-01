Livrés à domicile avec Viktor Lazlo

Sans se concerter, Marie Vancutsem - qui signe son grand retour dans l’émission - et Michel Dufranne ont tous deux été inspirés par des auteurs Canadiens. La première nous propose en version poche "Six degrés de liberté" de Nicolas Dickner (Ed. Points), soit un grand roman de la mondialisation, brillant et hilarant, une ode à la liberté qui mêle la construction savante à l’énergie fantasque d’un polar poétique. Le second, lui, pointe "Taqawan" d'Éric Plamondon (Quidam éditeur), un western moderne et mordant mêlant passé et présent, légendes et réalités du peuple Indien mig’maq.