Livré(s) à domicile, la joute du lundi 23 octobre 2017

Emmanuel Wynne, quatrième fortune française, PDG charismatique de la startup de transport Over est kidnappé. Les motifs de son enlèvement sont obscurs. Pour améliorer son quotidien de détenu, le milliardaire doit travailler. Il devient empileur de sucre chez Candy Towers. Par le biais de cette mise en scène, son ravisseur le plonge dans un quotidien aliénant et le conforte dans l’absurdité de l’entreprise. Alors que Wynne est sur le point de perdre la tête, une jeune femme se prostituant pour payer ses études vient perturber sa routine et sa solitude. A son contact, il réalise que le capitalisme néolibéral vit ses dernières heures et que s’il ne veut pas perdre littéralement la tête, il va devoir faire ce pourquoi il est le plus doué, changer les règles du marché et mener une révolution pour conserver le pouvoir, afin que rien ne change.