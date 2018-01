Livré(s) à domicile avec Sébastien Ministru

Danièle Carpet, lectrice, et son livre fondateur Danièle reviendra sur son livre fondateur "Un soir, un train" de Johan Daisne (Ed Marnix Pocket) et sur son dernier coup de cœur Le Monde des hommes - Buru Quartet I, chef d’œuvre en quatre volumes de l’écrivain Indonésien Pramoedya Ananta Toer (Ed. Zulma) qui a signé par ailleurs, plus d’une cinquantaine de livres ; romans, recueils de nouvelles et essais confondus.