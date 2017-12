Livré(s) à domicile avec Dominique Costermans

Avec Thierry Bellefroid, vous avez le choix entre trois bandes dessinées tirées d’œuvres romanesques signées Roger Frison-Roche, Régis Puertolas et Olivier Bourdeault. Dans l’ordre, il y a La Grande Crevasse revisitée par Pierre-Emmanuel Dequest et Jean-François Vivier (Ed. du Rocher), L’extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikéa revue par Zidrou, Falzar et Kyung Eun Park (Ed. Jungle) et En attendant Bojangles adapté par Ingrid Chabbert et Carole Maurel (Ed. Steinkis).