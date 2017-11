Livr(é)s à domicile avec Valentine de le Court

Cette semaine, Livré(s) à domicile a posé ses caméras à Chaudfontaine chez Justine Laezza. De son salon, on aperçoit les vignes cultivées par notre lectrice, vigneronne mais aussi initiatrice du projet La sardine qui bouquine proposant aux lecteurs en herbe, le meilleur des parutions littérature jeunesse via des abonnements couplés à des fiches comportant des activités ludiques en lien avec les bouquins. Malin ! Elle nous présente par ailleurs son livre fondateur, Les Catilinaires d’Amélie Nothomb ( Ed Albin Michel) et deux de ses récents coups de cœur jeunesse, Les voisins d’Einat Tsarfati (Ed. Cambourakis) et La princesse attaque ! de Delphine Chedru (Ed. Hélium).