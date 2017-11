Livr(é)s à domicile avec Michel Claise

Aujourd’hui, Livr(é)s à domicile se rend en plein centre de Bruxelles chez Cloé Devalckeneer, vingt-quatre ans, diplômée en Sciences Politiques. Passionnée par la politique et la philosophie, notre lectrice reviendra sur son livre fondateur, L'Odyssée d’ Hom ère (Ed. La Découverte) et pré sentera également son dernier coup de cœur, Les gens heureux lisent et boivent du café d’ Agn ès Martin-Lugand (Ed. Pocket).