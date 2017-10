Livr(é)s à domicile avec Léonor de Recondo

Gorian Delpâture revient cette semaine avec deux livres de l’américain Feu Robert Bloch, Le Boucher de Chicago (Ed 10/18) et le fameux Psychose (Ed Presses pocket) adapté au cinéma par le maître incontestable du film noir, Alfred Hitchcock. Notre Monsieur Polar, Michel Dufranne a épinglé pour vous, Six Quatre d'Hidéo Yokoyama (Ed Liana Levi). Une enquête policière au cordeau doublée d’une immersion dans la société japonaise contemporaine hyper codifiée. Bref, une invitation au voyage en pays nippon incontournable vu l’écriture addictive de l’auteur. Et Michel de rester en Asie pour sa rubrique numérique consacrée à Made in China de Jean-Philippe Toussaint paru aux Éditions de Minuit.