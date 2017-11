Livr(é)s à domicile avec Anne-Sophie Monglon

Michel Dufranne, Monsieur mauvais genre tire le portrait sombre et brillant d’une certaine adolescence oscillant entre jeux vidéos, sexe, alcool et drogues. Comme des rats morts de l’hongrois Benedek Totth (Ed. Actes Sud) s’annonce d’ores et déjà comme le nouveau Trainspotting venu de l’Est. Last but not least, dans sa rubrique numérique, Michel focalise sur les appli Booktubers. Tenez le vous pour dit !